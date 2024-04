Bologna - muore mentre va a pesca | è scivolato nel fiume

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 aprile 2024) Monzuno (), 21 aprile 2024 - Il corpo di un uomo è stato ritrovato questa mattina in località Molino del Pero, a Monzuno. Si tratta di un signore di 82 anni di Loiano: di lui si erano perse le tracce fino alla tragica scoperta. Era sceso da casa propria passeggiando per raggiungere Molino del Pero e andare a, com’era solito fare. A causa della presenza di fango o per altri motivi ancora da chiarire, èfinendo nel letto d’acqua. E, forse a causa dell’età, non è più riuscito a risalire e a mettersi in salvo. Per recuperare il corpo sono intervenuti anche i sommozzatori dei vigili del fuoco, oltre ai carabinieri della compagnia di Loiano e Monzuno, immediatamente allertati quando si sono perse le tracce dell’82enne. A dare l’allarme è stata la figlia, che viveva con lui, ma ieri notte non era in casa.