Bologna - a Roma poche sorprese per Thiago Motta

De Rossi in conferenza stampa: "Ho stima del Bologna. Lukaku non ci sarà. Lotito su Ndicka ha sbagliato" - De Rossi in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Bologna: Lotito avrebbe detto che Ndicka era in codice giallo e quindi si poteva giocare… "C'è un tweet della Lazio di quel giorno che recita 'For ...insideroma