Blitz contro illeciti e degrado a Termini | arresti e denunce per furto e spaccio

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 21 aprile 2024) Lo scalo ferroviario diresta uno dei luoghi più attenzionati dalle forze dell’ordine. I Carabinieri della Compagnia di Roma Centro, con il supporto dei Carabinieri di altre Compagnie del Gruppo di Roma, del Nucleo Carabinieri Cinofili di Santa Maria di Galeria, vi hanno svolto un servizio dillo straordinario, mirato al contrasto di ogni forma di illegalità e. Operazione che ha riguardato non solo, ma anche via Cernaia, piazza Indipendenza, via Bachelet, via Varese, via del Castro Pretorio, viale Pretoriano, piazzale Sisto V, piazza di Porta S. Lorenzo, via di San Bibbiana, via Giolitti, piazza dei Cinquecento, viale Einaudi e zone limitrofe. Carabinieri,e zone limitrofe per furti e– ...