Blinken in Cina con un obiettivo | linea severa sui rapporti con la Russia

(Di domenica 21 aprile 2024) In un’intervista, il vice segretario di Stato statunitense, Kurt Campbell, ha affermato che lastava minando la sicurezza europea fornendo allatecnologie dual use — con cui spingere l’invasione su larga scala dell’Ucraina — e allo stesso tempo che cercava di sviluppare legami economici e politici più stretti con l’Europa. Evidenziare questa incoerenza è parte dell’attività del dipartimento di Stato in questo momento: “Quello che abbiamo cercato di sottore con gli interlocutori europei e cinesi è che questi doppi obiettivi sono incoerenti e che vogliamo che lapensi molto attentamente alla via da seguire”, ha detto. Campbell ha spiegato che gli Stati Uniti in questo momento sono “molto diretti” sulle loro preoccupazioni e lo fanno perché intendono “ritenere laresponsabile” ...