Bisoli - esordio col sorriso | Complimenti alla squadra

(Di domenica 21 aprile 2024) di Alessandro Bedoni ASCOLI Nella sala stampa del ’Del Duca arriva un Pierpaoloche accetta di buon grado e con una buona dose di sano realismo il pari strappato dal suo Modena sul campo dell’Ascoli. Un, il suo, sulla panchina gialloblù, del quale si dichiara soddisfatto e del quale parla con quella schiettezza e onestà che già avevamo conosciuto nella conferenza stampa di mercoledì scorso in cui era stato presentato. "Cosa mi è piaciuto oggi? Tutto. Nei primi venti minuti abbiamo avuto più di un’occasione per andare in vantaggio. Il non avere fatto gol è una conseguenza del momento, di questa pressione che inevitabilmente si fa sentire quando sono dodici partite che non vinci.miaperò faccio i, ha giocato a ritmi alti, ha pressato e a parte il rigore non ha ...

Serie B, Ascoli-Modena 0-0: gli highlights del match (VIDEO) - Il match della 34esima giornata di Serie B tra Ascoli e Modena termina con il risultato di 0 a 0. Partita povera di emozioni, ma i bianconeri lasciano punti per strada per via dell’errore di ...ilovepalermocalcio

Modena, pari all’esordio per Bisoli contro l’Ascoli: «La squadra ha giocato con il cuore» - «Faccio i complimenti ai ragazzi che hanno fatto una partita con il cuore, come chiedo io, con grande intensità e lo testimonia il fatto che in quattro hanno chiuso con i crampi. A parte sul calcio di ...ilovepalermocalcio

Terzo pareggio consecutivo per l’Ascoli contro il Modena - ASCOLI PICENO. Terzo pareggio consecutivo per l’Ascoli: al ‘Del Duca’, contro il Modena, finisce 0-0. I bianconeri, con il punto raccolto nella 34esima giornata, si portano a quota 34 punti in ...lanuovariviera