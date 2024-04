Biotecnopolo - silenzi sullo statuto I rischi di un finale alla Hemingway

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 aprile 2024) Per tutti i protagonisti della telenovela, ad eccezione del sindaco Nicoletta Fabio, dei cinque consiglieri d’amministrazione e dell’onorevole Francesco Michelotti, l’approvazione del nuovodella Fondazione è stata un fulmine a ciel sereno. Fabrizio Landi, presidente Fondazione Tls e vertice di Confindustria Siena, ha rivelato ai pochissimi che sono riusciti a parlarci ieri, di aver appreso di ’essere retrocesso’ da socio fondatore a collaboratore, leggendo su La Nazione le anticipazioni del sindaco Fabio. Stessa cosa per l’assessore regionalesanità, Simone Bezzini, che ieri sera era al Teatro dei Rinnovati per l’assemblea dell’Ordine dei Medici. Neanche dal direttore scientifico Rino Rappuoli, il vero motore dell’operazione, è venuto un accenno di reazione. Lo scienziato è ...