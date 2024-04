BigMama | Amo Ludovica da due anni - prima nascondevo la mia sessualità Il cancro? Una parentesi chiusa

Leggi tutta la notizia su today

(Di domenica 21 aprile 2024) Classe 2000, campana doc e un animo ribelle pronto a conquistare tutti. Reduce dalla partecipazione a Sanremo 2024 e dal successo del suo brano autobiografico "La rabbia non ti basta",si è raccontata a Domenica In da Mara Venier in un'intervista intima e onesta dove la giovane cantante...