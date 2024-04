(Di domenica 21 aprile 2024) (Adnkronos) – "Ilper me è stato una parentesi che si è aperta e chiusa". Big, ospite oggi aIn, nell'intervista con Mara Venier risponde alle domande sulla malattia. La cantante ha affrontato cicli di chemioterapia per un linfoma. "All'inizio ti soffermi sulle cose che danno più fastidio agli altri che a

Pubblicato il 21 Aprile, 2024 (Adnkronos) – "Il cancro per me è stato una parentesi che si è aperta e chiusa". Big Mama , ospite oggi a Domenica In, nell'intervista con Mara Venier risponde alle ... (dayitalianews)

Big Mama a Domenica In: "Ho sconfitto il cancro ma non sono un'eroina" - (Adnkronos) - "Il cancro per me è stato una parentesi che si è aperta e chiusa". Big Mama, ospite oggi a Domenica In, nell'intervista con Mara Venier risponde alle domande sulla malattia. La cantante ...reggiotv

Negramaro, Big Mama e Vittoria Puccini a “Domenica In” su Rai 1 - A "Domenica In" con Mara Venier, in onda oggi su Rai 1, tanti ospiti: Negramaro, Big Mama, Vittoria Puccini e Barbara Alberti.corrierenazionale

Oltre a un omaggio a Walter Chiari, Mara Venier ospita Big Mama e Barbara Alberti - Nuovo appuntamento con Domenica In il 21 dalle 14 alle 17.10 su Rai 1, Rai Italia per chi vive all'estero e RaiPlay in streaming. Mara Venier condurrà la trentaduesima puntata di questa edizione in ...gazzetta