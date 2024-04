Biennale arte - Padiglione Iran chiuso

(Di domenica 21 aprile 2024) Accanto mostra su orrori della guerra Ildell’per la 60/a Esposizione internazionale d’delladi Venezia era ancorastamattina, anche dopo l’apertura al pubblico della Mostra. Ma nella Chiesa di San Samuele, proprio accanto a Palazzo Malipiero, dove era annunciata l’esposizione “Of zone Essence is the Human Race”, degli artisti Fatemeh

(Adnkronos) – La p Arte cipazione del Sultanato dell' Oman alla Biennale Internazionale d' Arte di Venezia "riflette la visione di Sua Maestà il Sultano Haitham bin Tariq Al Said per raggiungere gli ... (webmagazine24)

Venezia, 20 apr. (Adnkronos/Ona) - La p Arte cipazione del Sultanato dell' Oman alla Biennale Internazionale d' Arte di Venezia "riflette la visione di Sua Maestà il Sultano Haitham bin Tariq Al Said ... (liberoquotidiano)

Una Biennale d’arte coloratissima, come il padiglione centrale, ai Giardini, che accoglie i visitatori con tinte sgargianti, disegni etnici e simboli tribali. E così, in questa cornice variopinta, ... (quotidiano)

Biennale arte, in mostra gli orrori della guerra - Il Padiglione dell’Iran per la 60/a Esposizione internazionale d’arte della Biennale di Venezia era ancora chiuso stamattina, anche dopo l’apertura al pubblico della Mostra. Ma nella Chiesa di San Sam ...adnkronos

Elly Schlein scioglie il dubbio: si candida alle Europee. Cecilia Strada e Lucia Annunziata guideranno le liste nel Nord Ovest e al Sud - Elly Schlein si candida alle elezioni europee. A ufficializzarlo è stata la stessa segretaria del Pd durante la direzione del partito. Il nome di Schlein potrebbe entrare nel simbolo: è una proposta c ...ilfattoquotidiano

Ndicka, Lotito: “Fermata una partita per un codice giallo”. De Rossi replica: “Nessuno ci rinfacci che il nostro ragazzo non sia morto” - Udinese-Roma sospesa per il malore al difensore: scontro a distanza tra il presidente della Lazio e l'allenatore giallorosso ...ilfattoquotidiano