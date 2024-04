Bianconeri inadeguati | ora fermatevi a riflettere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Due cambi fallo laterale fischiati per inadeguatezza nell’esecuzione. I calzini rossi ignobilmente strappati sul polpaccio anche da chi pesa cinquantotto chilogrammi nel rispetto di una usanza ormai vomitevole. Invasati o quasi maniacali gesti di inizio partita - da parte dei giocatori, a pallone in gioco - per "infuocare" una curva che è l’unica che non ha nessun bisogno di essere incendiata o incentivata. L’assoluta certezza che no, non si arriva a quattro passaggi consecutivi, specie se uno è in avanti. Un rigore piovuto dal cielo sciupato in quel modo. Peraltro, toccate quel che volete, nella stessa porta di quello di Fossati. Potremmo continuare ma no. Ci fermiamo qui.anche voi, giocatori. Fate un respiro. Non potete essere questi. Vivete, vi atteggiate, ma soprattutto guadagnate "da Serie B".