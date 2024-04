Bertinotti | La sinistra è finita nel 1980 D’Alema premier? Per fare la guerra serviva un postcomunista

"Che tra le Procure e i giornali ci siano stati delle liaison grazie alle quali si sono condotte delle operazioni mi pare indiscutibile". Sono parole che pesano come dei macigni quelle dell'ex ... (liberoquotidiano)

Fausto Bertinotti: "La sinistra è finita nel 1980. D'Alema premier Per fare la guerra serviva un post comunista" - Con la durissima vertenza sindacale con la Fiat del 1980 "terminò la storia della sinistra italiana del dopoguerra, il 14 ottobre del 1980". Ne è convinto Fausto Bertinotti, ex leader di Rifondazione ...huffingtonpost

Fausto Bertinotti: “la sinistra è finita nel 1980. Per la guerra serviva il comunismo” - Fausto Bertinotti, ex leader di Rifondazione Comunista, parla della sinistra e della deriva che, in Italia, ha preso da ormai 44 anni ...strettoweb

Bertinotti: "sinistra finita nel 1980. D'Alema Serviva un postcomunista..." - Con la durissima vertenza sindacale con la Fiat "terminò la storia della sinistra italiana del dopoguerra, il 14 ottobre del 1980". Ne è convinto Fausto Bertinotti, ex leader di Rifondazione e già ...affaritaliani