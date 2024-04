Bergamo Next Level - trasformazioni sociotecniche e comunicazione pubblica in un reciproco modellamento

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 21 aprile 2024). Nel quinto giorno di, rassegna promossa dall’Università degli Studi die da Pro Universitate Bergomensi, l’accogliente Aula 1 della sede universitaria di Via Pignolo ospita “”. La conferenza – introdotta e conclusa da Francesca Pasquali, professoressa dell’ateneo – si colloca sulla piattaforma ‘Nuove professioni’ e si propone come momento di riflessione circa leche stanno investendo il settore dellae le implicazioni sociali con le quali quest’ultima è chiamata a confrontarsi. Intervengono (chi in presenza, chi da remoto), con tutta la loro esperienza nel ...