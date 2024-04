Benzina e voli aerei sempre più costosi | stangata da 780 milioni di euro sui ponti di primavera

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 21 aprile 2024) Idipotrebbero costare molto più dello scorso anno agli italiani. Tra 25 aprile e 1 maggio infatti, una serie di fattori farà aumentare il prezzo die dell’intero comparto turistico. Il totale potrebbe ammontare fino a 780di, secondo quanto riportato da Assoutenti in un recente rapporto. Gli aumenti sono stati causati soprattutto dall’instabilità geopolitica e dall’inflazione, che sommandosi sono arrivate a far crescere i prezzi del comparto turistico del 18% nell’ultimo anno. In calo di conseguenza le richieste per le vacanze durante iprimaverili, anche se con un dato relativamente basso del 2,8%. I rincari deiprimaverili:...