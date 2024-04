(Di domenica 21 aprile 2024) La certezza che sia innocente non esiste, ma neanche quella della sua colpevolezza. Dunque, assoluzione per insufficienza di prove, che è una sorta di terza via, quella del dubbio appunto, per...

Dubbi, non certezza granitica sulla reale colpevolezza (così come sull'innocenza) di Beniamino Zuncheddu che non avrebbe dovuto, quindi, trascorrere 33 anni in carcere . È passato... (ilmessaggero)

Beniamo Zuncheddu , assolto e detenuto ingiustamente per lunghissimi 33 anni , potrebbe non ricevere alcun indennizzo dallo Stato . Questo Perché , riporta oggi Il Messaggero, non c’è certezza della ... (open.online)

Beniamino Zuncheddu: ovvero come si fa a non aver paura della magistratura italiana - Nelle motivazioni della sentenza del processo di revisione dell'allevatore sardo che ha patito 33 anni di carcere per un delitto mai commesso si ...huffingtonpost

Beniamino Zuncheddu assolto dopo 33 anni di carcere, perché il risarcimento è a rischio «Innocenza non certa» - La certezza che sia innocente non esiste, ma neanche quella della sua colpevolezza. Dunque, assoluzione per insufficienza di prove, che è una sorta di terza via, quella del dubbio appunto, ...ilgazzettino

A Marsala il convegno sui casi: Enzo Tortora, Beniamino Zuncheddu e Giuseppe Gulotta - L’alcamese Giuseppe Gulotta e l’ex pastore sardo Beniamino Zuncheddu hanno partecipato alla “due giorni” sui più clamorosi errori giudiziari italiani (il terzo, quello di Enzo Tortora) dell’ultimo sco ...tp24