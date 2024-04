Behrami ‘gufa’ | Derby? Vince il Milan Incastro con l’Inter difficile

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 21 aprile 2024)in questa stagione ha spesso avuto delle uscite discutibili sule lo fa anche stavolta. L’ex centrocampista, ospite di DAZN, pronostica una vittoria delneldi domani. IN USCITA – Valontrova una motivazione in più per ilin vista deldi domani. La sua analisi su come i rossoneri devono arrivare alla stracittadina di domani: «In questo momento Stefano Pioli deve fare affidamento solo sul suo orgoglio e non permettere aldi festeggiare lo scudetto in questo giorno qua. Questo deve venire fuori anche da parte di tutti i giocatori del. Non è che cinquepersi sono frutto di un lavoro fatto male, ma di partite dove l’...