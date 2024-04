Becker | Adoro Sinner - lo rivedo in me da giovan - ' teste rosse' si intendono bene

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Madrid, 21 apr. (Adnkronos) - "Jannik. Le 'test' si, quando lo vedo giocare in luime dae. Amo il suo atteggiamento mentale, sia che vinca o perda, non cambia". Queste le parole di Borisa Madrid in occasione dei Laureus Awards 2024 che si terranno domani nella città spagnola. "Penso che Alcaraz sia più spettacolare, sia un grande colpitore, forse è più affascinante e riesce a raggiungere ci più il pubblico, ma Jannik di solito vince l'ultimo punto con il suo atteggiamento e il suo modo di stare in campo. Ha molta più potenza dell'anno scorso, è incredibile e sa giocare fino alla fine ed ha un senso della competizione innato", ha aggiunto l'ex campione tedesco. "Per la prima volta sarà numero uno ...