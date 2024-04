Becker | Adoro Sinner - lo rivedo in me da giovan - ‘teste rosse’ si intendono bene

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di domenica 21 aprile 2024) (Adnkronos) – "Jannik. Le 'test rosse' si, quando lo vedo giocare in luime dae. Amo il suo atteggiamento mentale, sia che vinca o perda, non cambia". Queste le parole di Borisa Madrid in occasione dei Laureus Awards 2024 che si terranno domani nella città spagnola. "Penso