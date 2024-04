Beautiful streaming - replica puntata del 21 aprile 2024 | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 21 aprile 2024) Quadruplo appuntamento oggi domenica 21, con la soap americana. Ecco iper rivedere gli interi episodi trasmessi da Canale 5 in. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis inle trovate qui. Con grande sorpresa di Ridge, non sarà lui a scegliere tra le due donne della sua vita, Taylor e Brooke, ma saranno loro a non voler più sottostare alle sue indecisioni. A casa di Brooke, lei e Taylor festeggiano la loro nuova amicizia e la liberazione dalle tossiche indecisioni di Ridge.Hope e Steffy le raggiungono, preoccupate. Steffy e Hope sono felici per le loro madri. Bill si sta preparando ad accogliere Katie per proporle di nuovo di tornare insieme. Liam è preoccupato per ...