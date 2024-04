Beatrice e Heidi al GF albanese | delirio - cosa si sono dette video

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di domenica 21 aprile 2024)Luzzi si è recata in Albania per fare una sorpresa aBaci, attuale concorrente della versione del Grande Fratello Vip. Gli italiani, fan della protagonista dell’edizione del reality di Canale 5 che si è appena conclusa, hanno seguito in diretta il momento tanto atteso. Non solo, attendeva di conoscereil pubblico, che l’ha accolta a suon di applausi e con grande stile. Infatti, Luzzi è approdata come ospite della puntata di stasera come una vera diva. Masi? GFcome una diva: reazione dialla non sua vittoria Leggi anche:Luzzi al GF in ...