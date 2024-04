(Di domenica 21 aprile 2024) Si confermanoperle olandesiche battono 2-0 le azzurre nella semifinale dell’Elite 16 diin Messico. Si tratta della sesta sconfitta contro la coppia olandese per le azzurre che questa sera andranno a giocarsi ingradino del podio contro le brasiliane Barbara/Carol, sconfitte 2-0 (21-17, 21-17) dalle svizzere Huberli/Brunner. La partita vera è durata un set, il primo, che ha visto le olandesi mettere subito in chiaro le cose e volare sull’8-2. Le azzurre non si sono perse d’animo e hanno avvicinato le rivali sull’11-10. Le olandesi sono tornate avanti con un altro break di 3-0 sul 17-14 ma/Menegati hanno rispareggiando a quota 17. Le ...

Non si ferma la marcia di Valentina Gottardi e Marta Menegatti che centrano l’accesso diretto ai quarti di finale dell’Elite 16 di Tepic in Messico. La coppia azzurra chiude con un tris di vittorie ... (oasport)

Si ferma subito anche l’avventura di Paolo Nicolai e Samuele Cottafava nell’Elite 16 di Tepic. Una battuta d’arresto che conferma lo stato di forma non proprio ideale per la coppia azzurra che però ... (oasport)

Beach volley, Stam/Schoon ostacolo insormontabile per Gottardi/Menegatti che giocheranno per il terzo posto a Tepic - Si confermano ostacolo insormontabile per Gottardi/Menegatti le olandesi Stam/Schoon che battono 2-0 le azzurre nella semifinale dell’Elite 16 di Tepic in ...oasport

Beach volley, che spettacolo Menegatti/Gottardi! Dominate le tedesche: sono in semifinale a Tepic - Non si fermano le azzurre Marta Menegatti e Valentina Gottardi che conquistano l'accesso alla semifinale dell'Elite 16 di Tepic, blindando così una ...oasport

Imperia, inaugurato il nuovo polo sportivo San Lazzaro, il sindaco Scajola: «Ci voleva qualcosa all’aperto» fotogallery - Imperia. Il nuovo Polo Sportivo San Lazzaro è la nuova realtà della città, uno spazio per i giovani e gli amanti dello sport. Dal campo di basket, a quello di pallavolo e di Beach volley oltre al ...riviera24