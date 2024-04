Batman - gli 85 anni del Cavaliere Oscuro in mattoncini | un set LEGO che è un' esperienza seriale

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 21 aprile 2024) Per uno dei più importantiversari dipubblica un nuovo e incredibile set dedicato alla mitica serie animata degli'90, concettualizzando in un diorama un intero progetto televisivo e l'anima stessa deldi Gotham. Era il 1939 quando il successo di Superman, pubblicato già da un anno, convinse la Detective Comics a lavorare su di un nuovo ed entusiasmante supereroe. Un personaggio diverso dall'Uomo d'Acciaio ideato da Jerry Siegel e Joe Shuster, pensato per rappresentare l'inossidabile spirito americano, il superuomo statunitense della classe proletaria durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale. Il nuovo eroe doveva essere differente, d'estrazione borghese e più drammatico,e con qualche accenno di pulp. È così che Bob Kane e Bill Finger ...