"Basta auto nelle piazze del centro". Ecco le proposte di Stefano Biagioli

(Di domenica 21 aprile 2024) Porre un tetto massimo alla presenza dei bed and breakfast attraverso uno specifico regolamento comunale, eliminare il parcheggio selvaggio dalstorico ed elaborare un progetto per realizzare case popolari. Intervenendo a un incontro promosso da Sinistra italiana, il candidato sostenuto da Pd e Cinque stelle,, ha annunciato la svolta radicale che ha in mente di imprimere alla gestione del turismo, della residenzialità e del traffico nelstorico. Tre impegni molto precisi, indirizzati a quell’elettorato di sinistra da sempre sensibile a questi temi. "Le statistiche sul turismo – ha detto– spesso sono falsate dal fatto che a Orvieto una parte dell’offerta turistica come quella costituita dai b&b non risulta ufficialmente perché ci sono troppe strutture ...