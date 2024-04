Basket serie d Scirea - terzo ko | tutto più complicato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Arriva un altro ko per il Gaetano, che al termine di un match in equilibrio per 40’, cade 75-70 (21-22; 45-40; 59-57) sul campo di Riccione. La squadra di Ferro, trascinata da Russu e Gardini, ha provato più volte a scappare, ma lodi un positivo Francesco Poggi resta sempre in scia, fino al finale in cui ai ragazzi di coach Emiliano Solfrizzi manca la zampata vincente: è dunque la terza sconfitta consecutiva, che rende calda la classifica in vista del rush finale del campionato. Il tabellino: Maltoni 8, Torelli 7, Spagnoli, Angeletti 7, Adamo 7, Bellini 3, Poggi 23, Bessan 4, Sovera 7, Corzani 4, Giuliani ne. All.: Solfrizzi.