Basket serie c Baskérs - semifinale ancora possibile

(Di domenica 21 aprile 2024) Isi rialzano dopo 3 sconfitte consecutive all’inizio della seconda fase. Con una grande difesa hanno la meglio 62-46 su Zola Predosa (parziali 9-4, 22-16, 42-35). Incredibile il punteggio dei primi due quarti, con gli ospiti che viaggiano a meno di un punto al minuto (ciononostante, Bianchini va all’intervallo a quota 10). Quando Forlimpopoli si sblocca, allunga: grande capitan Brighi (8 punti, 10 rimbalzi e 11 falli subiti), ma anche il fratello con una tripla dall’angolo. Iribaltano la differenza canestri, restano a -2 dal quarto posto e, a 2 turni dalla fine, sonoin corsa per i playoff. Tabellino: Dellachiesa ne, Benedetti 2, Brighi A. 5, Ruscelli 11, Naldini n.e., Rossi 8, Grassi, Brighi L. 19, Bracci 9, Dell’Omo 4, Farabegoli 4, Palazzi. All.: Tumidei.

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Napoli-Trento , sfida valida come 28^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Interessante testa a testa di metà classifica che mette una contro ... (sportface)

Si parte. Cominciano i play-out di Serie "C". Al via otto squadre, di cui solo tre si salveranno e ben cinque, invece, retrocederanno, anche se, almeno una, quasi sicuramente sarà ripescata. Uno ... (sport.quotidiano)

A2 - Il calendario dell'ultima giornata della fase a orologio - In programma la decima giornata di fase a orologio di serie A2 Old Wild West, 32° e ultimo turno della stagione regolare. Tutte le gare si disputano in contemporanea domenica 21 aprile alle ...pianetabasket

Basket A2, Unieuro oggi a Latina l’ultima “amichevole” - Una partita, una settimana di sosta e poi da domenica 5 maggio scatta l’ora più importantedel campionato: la fase a orologio smette di muovere le sue ...corriereromagna

LBA - Olimpia Milano vs Scafati, dove vederla in TV, preview, diretta - Match di fine stagione per l’EA7 Emporio Armani Milano, dopo il blitz di Treviso, che ospita al Forum di Assago la Givova Scafati Basket, che viene dalla vittoria contro Varese che le ...pianetabasket