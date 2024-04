Basket - Serie A | Cremona sgambetta la capolista Brescia e si assicura la salvezza

(Di domenica 21 aprile 2024) Bologna, 20 aprile 2024 – La ventottesima e terzultima giornata della stagione regolare dellaA disi è aperta con il colpaccio della Vanoliche, tra le mura amiche del PalaRadi, ha sconfitto 84-77 laGermanie si èta l’aritmetica certezza di giocare nel massimo campionato anche il prossimo anno. A guidare al colpoi biancoblù è stata una grande prestazione corale, ispirata da un Paul Eboua che ha chiuso con un bottino personale di 21 punti e 10 rimbalzi. Sono invece 16 i punti mandati a bersaglio da Andrea Pecchia, mentre sul fronte della Germani – che con questo passo falso potrebbe essere raggiunta da Olimpia Milano e Virtus Bologna – hanno pesato le percentuali non eccelse nel tiro da fuori (34.8%), le 13 ...

