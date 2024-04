Basket - playoff Serie A2 2023 2024 | i tabelloni e gli accoppiamenti

(Di domenica 21 aprile 2024) Ie glideidellaA2di. Dopo una lunga stagione ricca di emozioni fino alle ultime giornate, è tempo di entrare nel vivo delle fasi che decreteranno le due squadre che si meriteranno la promozione inA1. Posta in palio altissima, quindi, con tante “big” coinvolte ma anche tante formazioni pronte a inserirsi per cercare il colpaccio. RISULTATI E CLASSIFICHE REGULAR SEASON Ivedranno coinvolte le prime otto squadre dei due gironi, Verde e Rosso, con un tabellone che parte dai quarti di finale fino alla finale: nelle tre fasi – quarti, semifinali e finale – le formazioni si sfideranno sempre inal meglio di cinque, con il classico formato che vede ...

Dopo tre ko in altrettante partite, tornano in campo i Baskérs Forlimpopoli che, Alle 18, ospitano la Francesco Francia di Zola Predosa . Nella gara di andata i bolognesi hanno avuto la meglio 73-61, ... (sport.quotidiano)

Leccarsi le ferite, ripartire e rimanere in questa competizione per altre stagioni. Questo il grande obiettivo che si porrà di fronte Virtus Bologna che nella serata di ieri ha concluso, ... (metropolitanmagazine)

Basket B femminile, Ren-Auto in giornata no: ko nel derby di Forlì (52-44) - Quarto e ultimo derby stagionale per la Ren-Auto che sale a Forlì per la terz’ultima giornata della poule playoff: le rosanero di coach Andrea Maghelli, nonostante la striscia negativa di tre partite, ...altarimini

Basket femminile, la Reyer Venezia chiude al primo posto in Serie A1. Successi per Schio e Virtus Bologna - Ultima giornata di regular season per la Serie A1 di Basket femminile giocata interamente in contemporanea questa sera, con le partite completate da pochi ...oasport

Basket Serie A, il programma della giornata 28: Milano contro Scafati, big match tra Virtus Bologna e Reggiana - Il Basket italiano torna con il campionato di Serie A dopo l'eliminazione di Bologna dall'Eurolega: il programma della giornata 28 ...tag24