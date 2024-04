Basket giovanile. Colpo grosso dell'Under 19 Gold dell'Academy . I faentini si giocheranno il titolo regionale

(Di domenica 21 aprile 2024) L’Under 19ha scritto una pagina di storia delfaentino. La squadra faentina allenata da Matteo Pio, vice di Luigi Garelli (allenatore dei Blacks), ha conquistato il primo posto nel girone della seconda fase del campionato, qualificandosi tra le migliori quattro dell’Emilia Romagna che si contenderanno ile acquisendo il diritto di partecipare alla Fase Nazionale che potrebbe portarla alle finali per ilitaliano. Mai nessuna squadra maschile di Faenza aveva centrato un simile risultato. Soltanto la prossima settimana si conosceranno i nomi delle quattro qualificate, ma con tutte probabilità oltre a Faenza ci saranno BSL San Lazzaro (probabile avversaria dei manfredi), CMO Ozzano e Cestistica Argenta. Gli accoppiamenti per le ...

