Basilicata - alle 12 affluenza al 9,12%

(Di domenica 21 aprile 2024) 14.50 L'ore 12 per le elezioni Regionali inè del 9,12%. Il dato è in calo rispetto al 13,31% registrato alla stessa ora nelle Regionali del 2019, quando però si votava solo di domenica. Oggi, urne aperte fino23 e domani d15. Tre i candidati in corsa, l'uscente Vito Bardi per il Centrodestra, Piero Marrese per il Centrosinistra, Eustachio Follia (Volt).

