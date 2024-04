Basilicata al voto - urne aperte oggi e domani

Leggi tutta la notizia su ildenaro

POTENZA (ITALPRESS) – Basilicata al voto per eleggere il presidente di Regione e 20 consiglieri. Seggi aperti oggi dalle 7 alle 23, e domani dalle 7 alle 15. Sono 570 mila gli elettori lucani. Tre i candidati a governatore: l'uscente Vito Bardi, sostenuto dal centrodestra con il supporto di Azione e Iv; Piero Marrese per il Centrosinistra, sostenuto da Pd, M5S e Avs; ed Eustachio Follia per Volt. Non è consentito il voto disgiunto e non ci sarà ballottaggio. Vince chi prende più voti. Si può esprimere una doppia preferenza di genere. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi.