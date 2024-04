Basilicata al voto tra eterni cantieri e ferrovie a binario unico. E gli elicotteri di Bardi

(Di domenica 21 aprile 2024) La Lucania esiste quando ci sono le elezioni. Il favorito della prossima tornata elettorale di domenica 21 e lunedì 22 aprile pare sia il presidente uscente della RegioneVito, generale (in pensione) della Guardia di Finanza e sostenuto in modo compatto dal centrodestra più Azione e Italia Viva, che supporta i candidati della lista Orgoglio Lucano. La ‘discesa in campo’ del generale delle Fiamme Gialle fu imposta nel 2019 direttamente da Silvio Berlusconi, si parlò di una intuizione politica o forse di un debito di riconoscenza. Sta di fatto che pochi si sono accorti dei cinque anni digovernatore della. L’altro schieramento ha trovato pace sul nome di Piero Marrese (centrosinistra e M5s) dopo l’avvio a dir poco imbarazzante con l’autocandidatura di Angelo Chiorazzo, a capo di un suo ...

