Barzaghi | Zhang? Intenzione sempre stata una! Gli obiettivi

(Di domenica 21 aprile 2024)è tornato a parlare in mattinata dell’Inter e dei piani per il futuro. Matteo, in collegamento su Sky Sport, ha commentato così le parole del patron nerazzurro Queste le considerazioni di: «? L’eratenere il controllo del club, anche con un nuovo fondo che abbiamo individuato possa essere Pimco. Questo permetterà di avere continuità e gestire il futuro con calma, allontanandosi dalla scadenza del 20 maggio. Oaktree avrebbe potuto diventare proprietaria dell’Inter che era un po’ una spada di damocle. Ancora nulla è concluso, ma essere vicini alla chiusura del discorso con Pimco darebbe continuità alla società. Quello che succederà dopo, dallo stadio ad altro poi permetteranno ad altri soggetti interessati di guardare ...

