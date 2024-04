Barbie - i costumi di Margot Robbie | molto più che semplici outfit

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 21 aprile 2024) Idisonopiù che: gli abiti indossati da, dentro e fuori dal set, sono parte fondamentale del film di Greta Gerwig. Tanto che l'attrice li ha messi in un libro:The World Tour. In streaming su NOW dal 21 aprile. Possiamo dirlo senza esitazione: per quanto riguarda le campagne di promozione di un film, c'è un prima e un dopo. Il film di Greta Gerwig, prodotto e interpretato da, è stato protagonista di un marketing senza precedenti. Non soltanto per il budget investito: l'attrice, dentro e fuori dal set, è diventata un tutt'uno con il personaggio. Oltre al grande lavoro fatto da Jacqueline Durran, candidata all'Oscar®?, sui ...