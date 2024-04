Barbara Capovani vive ancora. Tutti salvi i pazienti che hanno ricevuto in dono gli organi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 aprile 2024) Pisa, 21 aprile 2024 - Lui non lo sa neppure ma se oggi conduce una vita finalmente normale lo deve anche a quella dottoressa, minuta ma caparbia che ha pagato il prezzo più alto per mettersi a disposizione degli altri. Uno dei reni donati da, la psichiatra uccisa lo scorso anno davanti al Servizio di psichiatria diagnosi e cura dell’ospedale Santa Chiara (delitto per il quale è accusato il suo ex paziente Gianluca Paul Seung), ha infatti salvato la vita di un bambino. Fu un trapianto d’urgenza, il suo. Perché non c’era più tempo da perdere. La malattia e gli anni di dialisi gli avevano chiuso gli accessi vascolari e le speranze di salvarlo da morte certa diminuivano repentinamente ogni giorno di più. Finché la tragedia di una famiglia non si è trasformata nella gioia per un’altra. E la generosità diè andata ...