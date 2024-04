Bandi sportivi Assegnati i contributi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 aprile 2024) La giunta di Sarzana ha assegnato 71.495 euro dialle associazioni sportive, anche all’esito dei“Call for ideas per lo sport” e “Ampliamento dell’offerta sportiva” per il 2024. Gli eventi selezionati nell’ambito della call sportiva riguardano svariate discipline: football americano con l’asd Red Jackets Sarzana; corse podistiche di asd Sarzanello; calcio con Ssd Tarros sarzanese e l’11° torneo internazionale Tatain che coinvolgerà oltre 500 atleti. Arci Val di Magra aps realizzerà la seconda edizione del torneo che coinvolgerà i quartieri nel calcio a sette, mentre Hockey Sarzana presenterà i 3 memorial dedicati alle figure di Max Dell’Amico, Alessandro Ungari e Luigi Vettone e un evento non agostico di mini-hockey e pattinaggio dedicato ai bambini. Presenti anche il gioco delle bocce con la partecipazione di Asd bocciofila italiana al ...