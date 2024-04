Balzo del Lecce verso la salvezza - vince 3-0 e mette nei guai il Sassuolo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 21 aprile 2024) AGI - Vittoria netta per il, che sul campo deltrionfa per 3-0 euna seria ipoteca sulla pratica, portandosi a otto punti dalla zona retrocessione. Le reti decisive di Gendrey, Dorgu e Piccoli a firmare il successo marcato dei salentini, a discapito di unche resta cosi' fermo al penultimo posto della classifica. Il parziale si sblocca dopo appena undici minuti, sugli sviluppi del calcio di punizione battuto profondo da Oudin e spedito in rete da Gendrey, che prende bene il tempo e di testa sigla l'1-0. Vantaggio che soli quattro minuti dopo si trasformera' il raddoppio, grazie alla leggerezza della difesa neroverde sfruttata dalla sgasata di Gallo sulla sinistra e al cross in aerea dove e' Dorgu a farsi trovare pronto per il tap innte. 2-0 e ...