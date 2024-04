Ballardini | Fiorentina e poi Inter? A tre punti dalla salvezza - ce la giocheremo

Leggi tutta la notizia su inter-news

ha parlato dopo la sconfitta del Sassuolo contro il Lecce per 3-0. Il tecnico ci crede, nonostante un calendario complicato conall'orizzonte. NONOSTANTE IL CALENDARIO ? Davidecettato da Dazn al termine della disfatta del suo Sassuolo contro il Lecce, non si dà per vinto: «nei prossimi due turni? Dobbiamo fare un lavoro sia psicologico che tattico. Serve attenzione nella fase di lettura, il Sassuolo ha tree se la può giocare fino alla fine».