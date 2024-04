Ayoze supera il Betis nella lotta per l’Europa con il Valencia

(Di domenica 21 aprile 2024) Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga:Pérez adelantó este sábado alen la lucha con elpor Europa con un doblete que sirvió a los verdiblancos para ganar tras un gran partido de Isco Alarcón pese que Pepelu llegó a empatar de penalti para el conjunto de Mestalla, que cede al equipo andaluz su posición para jugar la Liga Conferencia. –> A falta de seis jornadas, elpasa de estar a dos puntos por encima dela estar uno por debajo de esa séptima plaza que dará acceso a Europa tras ganar el Athletic Club la Copa siempre que el equipo vasco se mantenga entre los seis primeros. Con las entradas agotadas desde principios de semana y con la mayoría del graderío enrolado en la camiseta ...

LaLiga, Valencia-Betis Siviglia 1-2: doppietta di Ayoze Perez e sorpasso in classifica - Per la trentaduesima giornata de LaLiga, alle ore 18.30 è andata in scena una sfida tra due formazioni che andavano alla caccia di punti per credere ...footballnews24