Avvistati alla Riserva naturale di Cornino rari rapaci

(Di domenica 21 aprile 2024) Laregionale del lago dicontinua a offrire sorprese nell’ambito internazionale di studio e monitoraggio dei grandi: sono statiuno splendido gipeto, specie rara in Friuli Venezia Giulia (ed è la prima volta che un esemplare si trattiene sulle Prealpi friulane, seguendo i grifoni nei loro spostamenti e utilizzando le stesse aree per la sosta e il riposo), e un’aquila di mare, notata fra lae i laghetti Pakar e certamente attratta ddisponibilità di cibo e dpresenza di altrie corvidi. In entrambi i casi si tratta di indizi importanti, che per il Gipeto, in particolare, documentano una ricolonizzazione in atto sulle Alpi. Le grandi aquile, inoltre, ormai si notano con ...

Bianca Censori a Disneyland con Kanye West, alla provocazione del nude look aggiunge i piedi scalzi - Bianca Censori, moglie di Kanye West, continua a far parlare di sé: a Disneyland non ha rinunciato a provocare con uno dei suoi soliti nude look ...fanpage

IL VIDEO. Esplosioni nella notte alla base militare di Kalsu in Iraq - Roma, 20 apr. (askanews) -Immagini postate sui social media delle esplosioni nella notte in una base militare nell'Iraq centrale, a Kalsu, a sud di Baghdad; la base ospita truppe dell'esercito ed ex p ...ildolomiti

Esplosioni nella notte alla base militare di Kalsu in Iraq - Roma, 20 apr. (askanews) -Immagini postate sui social media delle esplosioni nella notte in una base militare nell'Iraq centrale, a Kalsu, a sud di Baghdad; la base ospita truppe dell'esercito ed ex ...libero