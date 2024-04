(Di domenica 21 aprile 2024) Lo cercavano perché sospettavano che avesse una pistola. Così, i carabinieri sono entrati l’altra sera nella casa di undi Salerno, residente a Pesaro, alla ricerca dell’arma. Per fare il blitz sono stati utilizzati dei cani antiesplosivo ma è stato trovato qualcosa di diverso dal previsto:, anche molta, nascosta nei cassetti e pronta ad esser smerciata. Così sono stati cambiati i cani facendo arrivare alla casa quelli anti. In poco tempo, sono usciti fuori i tredi hashish con successivo arresto del giovane. Il quale, portato ieri mattina davanti al giudice, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ha patteggiato 10 mesi di reclusione, pena sospesa, ed è tornato in libertà.

Aveva 3 panetti di droga. Arrestato un 24enne

