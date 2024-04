Aurora Francioni si è laureata. La tesi sugli uffici comunali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 aprile 2024) Dal Casentino a Carmignano per preparare unadi laurea che parla di innovazione negliha conseguito la laurea magistrale all’università di Firenze in "Governo e direzione d’impresa" con la"Lavoro Agile e Lean Organization come leve per il cambiamento nelle organizzazioni pubbliche. Il caso del Comune di Carmignano". Laè frutto di un tirocinio effettuato in Comune. "Sì tratta – spiega l’assessore al turismo Dario Di Giacomo - della primanata dal protocollo siglato dal Comune con la facoltà di Economia dell’università di Firenze. Laanalizza la propensione dei dipendentiall’introduzione di nuovi strumenti di gestione. L’innovazione è uno dei nostri ...