ATP Monaco di Baviera 2024 - Jan-Lennard Struff vince il primo titolo della carriera | piegato Fritz

(Di domenica 21 aprile 2024) Jan-trova una delle gioie principalisuaall’età di quasi 34 anni. Dopo un lungo inseguimento, il tedescoil suoATP dopo tre finali perse e diventa il terzo giocatore più anziano di sempre are un torneo del circuito maggiore. Lo scorso anno aveva raggiunto la finale nel Masters 1000 di Madrid e quest’anno una settimana prima si impone nel torneo di casa adi. Il giocatore di Warstein batte con il punteggio di 7-5, 6-3 Taylorin un’ora e venti minuti di gioco. La condizione per il tedesco è stata straordinaria per tutta la settimana ed era stata riassunta ieri, nel successo contro Holger Rune nel quale ha lasciato appena un ...

