Atletica - Valentina Trapletti | I sogni diventano realtà | non ho avuto tempo per pensare alla stanchezza

(Di domenica 21 aprile 2024)ha trionfato nella staffetta mista dei Mondiali di marcia a squadre insieme a Francesco Fortunato. La lombarda ha brillato sulle strade di Antaliya, rendendosi protagonista di una roboante rimonta negli ultimi dieci chilometri: dquartaprima posizione con un’azione dirompante e con grande mordente, credendo fino in fondo al colpaccio e operando il sorpasso risolutore all’interno degli ultimi mille metri. Gli azzurri hanno conquistato la medaglia d’oro e il pass non nominale per le Olimpiadi di Parigi 2024., allenata da Alessandro Gandellini a Milano, ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali:” È incredibile! A volte i, questo è il ...