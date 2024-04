Atletica - l’Italia conquista il bronzo ai Mondiali di marcia! Orsoni in spolver - Karlstroem schianta McGrath

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 aprile 2024) Perseuse Paulhanno dato vita a uno splendido duello per la vittoria nella 20 km deidia squadre. Lo svedese e lo spagnolo si sono fronteggiati a viso aperto sulle strade di Antaliya: dopo una prima parte di gara percorsa a ritmi blandi sotto temperature quasi estive, l’iberico ha intensificato l’azione nei pressi del dodicesimo chilometro e poco dopo è arrivata la pronta risposta dello scandinavo. I due grandi favoriti della vigilia si sono sfidati senza esclusione di colpi per quattro chilometri, poi lo svedese ha affondato il colpo quando mancavano quattro km al traguardo e ha messo in ginocchio il grande rivale. Perseus, sul podio nelle ultime tre edizioni deinel 2019 e nel 2022, argento nel 2023) e ...