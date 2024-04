Atletica - JuVaughn Harrison vola altissimo! Mr Jump smuove l’universo dell’alt - Tamberi osserva con la febbre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 aprile 2024)ha dato un chiaro segnale aldel salto in alto. Il fuoriclasse statunitense, argento agli ultimi Mondiali, è tornato a cimentarsi in questa disciplina dopo le diverse uscite invernali nel salto in lungo (dove è stato finalista alle Olimpiadi di Tokyo 2020) e ha subito battuto un colpo fragoroso. Il ribattezzato Mrha firmato la miglior prestazione mondiale stagionale all’aperto, valicando 2.34 metri al secondo assalto a Baton Rouge (Lousiana, USA), in chiusura di una gara decisamente solida (2.15, 2.19, 2.25, 2.30). Il 24enne dell’Alabama si è fermato a un paio di centimetri dal personale siglato lo scorso anno in occasione della rassegna iridata, quando venne sconfitto dal nostro Gianmarcoin un serrato duello finale. JuVaughha ...