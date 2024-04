Atletica - Francesco Fortunato | Dovevamo qualificare la seconda squadr - invece abbiamo vinto i Mondiali!

Per i Runnerini Doc Asd Afaph le sfide continuano: Francesco Lazzarotti , categoria ragazzi , si è cimentato in una competizione diversa dal solito. Al primo anno nella categoria confrontandosi con ... (sport.quotidiano)

Fortunato-Trapletti, è un trionfo mondiale! - TV - I Mondiali a squadre di marcia di Antalya (Turchia) saranno trasmessi in diretta tv domenica 21 aprile dalle 8.05 alle 11.55 su RaiSport e in differita dalle 23.10, streaming su RaiPlay. Diretta ...fidal

Pass a cinque cerchi per il duo Fortunato-Trapletti nella staffetta mista di marcia - Niente da fare per i campioni di Olimpia Massimo Stano e Antonella Palmisano, ritirati ad Antalya. Ad ora, qualificati per i Giochi, sono 221 (111 uomini, 110 donne) ...rainews

LIVE Atletica, Mondiali marcia a squadre 2024 in DIRETTA: Fortunato e Trapletti in lotta per il podio! Stano si ritira per distorsione alla caviglia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della edizione 2024 dei Mondiali di marcia a squadre in programma ad ...oasport