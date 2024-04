Atletica | 10 11 ventoso per Tortu nei 100 metri a Clermont

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 aprile 2024) Al Pure Athletics Spring Invitational di, Stati Uniti, Filippochiude al secondo posto nella batteria dei 100. 10.11 per l’azzurro (con +2.7 di vento a favore), che ottiene il terzo tempo combinato del turno di qualificazione. In finale non va oltre il sesto posto correndo in 10.20 (con +1.6 di vento a favore).tra una settimana si unirà al gruppo di velocisti azzurri nel raduno di Miami in preparazione alle World Relays del 4 e 5 maggio a Nassau (Bahamas), evento in cui le staffette potranno cercare la qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi. SportFace.