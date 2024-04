Atalanta - a Monza titolari Carnesecch - Pasalic e Lookman Riposo in vista per Ederson

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 21 aprile 2024) Zingonia. Nessuna novità nell’elenco dei convocati diramato da Gian Piero Gasperini dopo la rifinitura mattutina al centro Bortolotti per la sfida di questa sera dell’contro il(20.45 all’U-Power Stadium). L’unico assente è Giorgio Scalvini, che ha smaltito il problema muscolare che lo ha fermato a Napoli (sabato è tornato parzialmente in gruppo) ma non è stato comunque aggregato alla squadra. Sempre escluso dai convocati anche José Palomino, ancora fuori per scelta tecnica e ormai ai margini del gruppo nerazzurro. Aggregato Bonfanti. Probabilepere Scamacca, ma anche per Ruggeri e Hien: dovrebbero vedersiin mezzo insieme a De Roon, Holm a destra, Toloi in difesa e in avantivicino a De Ketelaere. Tra i pali tornerà ...