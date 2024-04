Atalanta - a Monza è crocevia Champions | vincere per mettere pressione alle dirette rivali

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 21 aprile 2024) Dentro e fuori i confini nazionali nell’ultimo mese e mezzo si sono viste due versioni differenti dell’: in Europa ha fatto fuori Sporting e Liverpool guadagnandosi la semifinale di Europa League, ma tra campionato e Coppa Italia ha vinto soltanto una delle ultime otto partite disputate, lo 0-3 sul campo del Napoli. Gli ultimi due deludenti risultati contro Cagliari (sconfitta 2-1) e Verona (pari 2-2) rendono molto importante la partita di domenica (21 aprile, ore 20.45) all’U-Power Stadium contro il. Contro i brianzoli la tradizione recente è positiva: tre vittorie su tre in Serie A tra la scorsa stagione e questa. Insomma, il maestro Gasperini ha sempre battuto l’allievo Raffaele Palladino, suo giocatore al Genoa, che però ha tutta l’intenzione di provare a fargli uno sgambetto. Anche se la Dea ha bisogno estremo di punti, perchè in ...