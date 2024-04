Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada APS | incontro con l’On La Vardera

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 21 aprile 2024) Il consigliere nazionale dell’APS, Biagio Lisa (nella foto a destra) ha incontrato il deputato regionale On. Ismaele Lavice presidente commissione regionale antimafia, proponente, con altri deputati, di un disegno di legge all’assemblea Regionale Siciliana per intitolazione spazi pubblici alle. Un ringraziamento al deputato per l’attenzione dimostrata e al gruppo bikers Ragusa con a capo Laurino Maurizio molto impegnati da anni alla sensibilizzazione e al ricordo di tantein particolare motociclisti. Nell’occasione si sono concordate delle iniziative in programma ...