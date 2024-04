Assegno di Inclusione ADI | ecco il calendario dei pagamenti marzo-luglio 2024

Assegno d’Inclusione, il welfare a Milano è in crisi: oltre 5 mila nuove pratiche da istruire in 120 giorni - Gli assistenti sociali del Comune dovranno incontrare quasi 7.800 persone in 120 giorni. Bertolè: norme prive di senso, il governo non ci ha consultato ...milano.corriere

Anna, disabile e senza Rdc: l’Adi le spetta ma non arriva - “Sono un’invalida lieve, sotto il 67%, ho presentato domanda di Assegno di Inclusione il 16 gennaio e non ho ancora ricevuto alcuna risposta perché la Asl non ha ancora confermato il mio certificato d ...ilfattoquotidiano

Roccella: «Centri estivi, trovati i fondi. Sessanta milioni dal ministero per trovare i fondi» - Centri estivi per aiutare i ragazzi e loro genitori, quando le scuole chiuderanno. Poi si passerà al potenziamento dei centri per la famiglia, oggi gusci vuoti per mancanza di fondi ...ilmessaggero